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【科技巨擘】Google涉嫌以欺騙方式追蹤用戶位置 恐被美國檢察機構起訴

環球政經 20:56 2022/01/25

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根據外媒報導，Google將被美國華盛頓特區、印第安納州、德州及華盛頓州總檢察長起訴，皆因Google收集Android用戶位置資料方式出現了問題。華盛頓特區總檢察長Karl A. Racine稱「Google拐騙用戶分享位置數據。」

【NFT熱潮】NFT將成新型態詐騙工具 一文披露三大常見詐騙手法【下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

資料指出，Google Android作業系統欺騙了使用者，它並沒有正確告訴使用者Google如何追蹤他們的位置。訴狀也指控用戶幾乎不可能阻止Google追蹤他們位置。印第安納州總檢察長Todd Rokita認為，Google將利潤置於用戶之上，也將公司收益置於法律之上。

Racine 指出，雖然Google在表面讓用戶可選擇要不要分享位置，但其實無論用戶怎樣更改設定，Google仍會持續收集用戶的數據。

「Google錯誤引導消費者相信，可改變設備設定保護隱私，但事實是與Google的陳述相反。」Racine 表示，Google在持續追蹤用戶數據的行為中獲利。華盛頓州起訴也指稱Google告訴用戶，如果禁用定位服務，將使某些Google應用程式無法正常運作，但事實上並非如此，因此Google有涉嫌欺騙使用者的嫌疑。

同場加映： 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Google發言人對此回應指自家產品一直都有內建隱私功能，並會為用戶位置數據提供高度控制權，助他們捍衛自身的權益。

【虛擬銀行】ZA Bank 推「千萬利是賀虎年」 最多可得 100 份獎賞【下一頁

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記者：鄭日棱

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