【挽留人才】調查：5成打工仔滿意現職仍想轉工　新世代看重企業ESG價值

▲ 調查指出，近5成在職人士對其工作表示滿意，惟仍計畫於2022年轉新工作。（資料圖片）

隨著近年ESG（環境、社會和管治）投資理念興起，本港不少企業亦將ESG視為核心發展目標之一。本港市場營銷及電子商戶平台Mojodomo今（25日）發布「亞洲市場如何對應ESG（環境、社會及管治）發展」白皮書，調查發現近5成在職人士雖然滿意其工作，但仍計劃於2022年轉工。另有超過9成員工，對就職企業所行使社會責任，抱有一定期望，且重視其ESG價值是否與自身相關。

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調查於2021年第三季進行，訪問了來自香港、中國大陸、新加坡及台灣的約1500名員工、人力資源專家及管理層。調查指出，儘管有75%受訪者表示滿意現有的工作，但當中仍有65%受訪者正在尋覓新工作。普遍受訪僱主都認為員工較重視薪酬福利，但過半受訪者表現，相較薪酬，他們更重視在職企業為其帶來的健康因素。

建議員工主動提出想法

調查結果亦反映出，僱主與僱員之間存有誤解。對此，出席分享會的Informa markets亞洲人力資源及企業傳訊副總裁陸國坤指，僱主與僱員的關係猶如情侶，需要適時溝通和陪伴。同時，在僱主提供開放式的溝通渠道時，員工亦要主動提出自身想法或要求等，才能更有效的保持友好的僱傭關係，保留人才。

世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁補充指，彈性工作空間及時間亦是其機構保留人才的方法之一。在現今科技協助下，人際間的互動不再受地區所限，員工未必需要在指定地方及時間工作，亦可帶來工作成果。而彈時的工作空間及時間，同時可讓員工滿足生活上的其他需要。，如投放更多心思在家庭方面，減少員工需要在工作及其他生活需要之間作取捨的機會。

ESG價值觀一致 減少離職機會

調查又發現，98%受訪者期望就職企業能夠為社會帶來貢獻，反映「社會責任」已是企業發展中必要的一環。提升企業的ESG發展，可更有效地得到員工的認同，從而增加其留任的慾望。另外，約9成員工同意ESG價值觀與自身相關，企業在提升ESG時，若能與員工的價值觀吻合或相近，亦可提升員工的歸屬感，減少因理念不同而離職的機會。

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記者：殷凱怡

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