沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳

於1975年在香港銅鑼灣開設首家餐廳，正式進駐香港的麥當勞，現時於本港已有逾245間分店，成社會各階層的重要「聚腳點」。麥當勞服務香港逾47年，見證各區的進步與變遷。

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其中麥當勞於1984年在沙田新城市廣場開設沙田區內首家麥當勞，一直為「沙田友」服務，除了透過美食為顧客帶來歡笑外，更盛載著不同回憶。該餐廳曾成為全球10大最繁忙分店之一，全年曾服務逾25萬人次。2015年暫別沙田新城市廣場後，今天強勢回歸，為廣大市民帶來安心、開心和關心的用餐體驗。

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「香港麥當勞服務市民數十載，一直與社區一同成長，過去數年不時有顧客與我們分享以往於新城市廣場餐廳的美好回憶，並表示希望麥當勞可以再次進駐，讓他們可與親友享用麥當勞美食。我們深明麥當勞與社區緊密相連，因此一直積極計劃和密切留意區內發展，非常高興今天可以重回新城市廣場服務廣大市民，期望設計時尚型格的麥當勞餐廳繼續為大家創造更多歡樂回憶。」

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沙田新城市廣場麥當勞餐廳及 McCafé 於今天隆重開幕，餐廳以全新時尚型格裝潢作主調，開揚的設計使餐廳的空間感十足，勢將成為沙田區新地標餐廳。屆時一眾「沙田友」更可在全新分店Chill住品嚐麥當勞多款經典美食及香濃手調咖啡滋味，度過歡樂時光，感受新世代用餐體驗。

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新城市廣場餐廳地址：沙田區沙田正街18號新城市廣場一期2樓222-223號舖

營業時間：早上7時至晚上11時



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記者：陳詠妍