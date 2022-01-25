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【中國經濟】習近平：促進新能源發展放在更突出位置　進一步完善能耗「雙控」制度

股市 18:07 2022/01/25

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中共中央政治局周一（24日）就實現碳達峯碳中和目標，進行第36次集體學習，中共中央總書記習近平在主持學習時指，要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。

內地去年為了減碳而「拉閘限電」，有工廠被迫停產。習近平強調，減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路；在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，確保羣眾正常生活。

習近平指，要進一步完善能耗「雙控」制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。要健全「雙碳」標準，構建統一規範的碳排放統計核算體系，推動能源「雙控」向碳排放總量和強度「雙控」轉變。

要健全法律法規，完善財税、價格、投資、金融政策。要充分發揮市場機制作用，完善碳定價機制，加強碳排放權交易、用能權交易、電力交易銜接協調。

習近平強調，要加強黨對「雙碳」工作的領導，加強統籌協調，嚴格監督考核，推動形成工作合力。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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編輯：區嘉俊

新能源 經濟 中國共產黨 中共中央政治局 習近平

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