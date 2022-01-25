▲ 【香港國際機場】香港機場去年貨機起降量創新高、貨運量超疫情前水平 客運量再跌逾八成

香港機場管理局公布，香港國際機場去年貨運表現強韌，而客運量在疫情下持續受到影響，仍遠低於疫情前水平。去年機場客運量及飛機起降量分別為140萬人次及14.48萬架次，按年下跌84.7%及9.9%。

去年香港機場貨運量按年上升12.5%至500萬公噸，超越2019年疫情爆發前的480萬公噸。貨機起降量創下歷史新高，按年躍升19.8%至8.29萬架次。2021年11月的貨運量亦創單月新高。

去年底往來東南亞的整體貨運量急升

去年12月香港機場客運量及飛機起降量分別為15.4萬人次及1.45萬架次，按年上升70%及14.7%，其中以由內地出境經香港機場轉機的旅客量錄得明顯升幅。

儘管出現變種病毒株Omicron令航班減少，去年11月的貨運需求高峰一直持續至12月。香港機場12月的貨運量按年升8.6%至47.7萬公噸，主要是由於轉口貨運量同比增加18%，進口及出口貨運量均錄得7%增長；月內以往來東南亞的整體貨運量升幅最為明顯。

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