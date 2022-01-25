【樓市熱話】單位被樓下投訴滲水 業主即時請人維修 仍被鄰居以剛完成裝修為由索償

單位住久了難免會變得破舊，因此應該要定期作出維修檢查，而近日有網民在網上討論區「連登」發文指，自己樓下的鄰居最近裝修，但其在裝修完不久過後卻指樓主單位的水喉漏水，殃及了他的單位，因而要求賠償。

樓主指早前因收到管理處的信件指，自己單位的淡水喉滲水並殃及樓下鄰居，於是樓主便立即找人維修，然而不久後卻收到樓下業主的信件，而內容是指其在剛剛12月才完成裝修，但在1月頭便發現了樓主單位滲水，因而要求樓主賠償他裝修費，而樓主則感到無奈並對單位無故滲水感到有可疑，他因而向網民詢問意見該怎樣做。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「快些找公證行吧！」，「 先通知自己的家居保險公司。」，也有人指，「若驗完真的是你問題，你再賠償吧！」，「難道他叫你賠償你便賠償嗎？」。

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另有網民指，「 其實我認為那鄰居也不是故意的，有可能是裝修師傅在裝修時把你水喉梳結震鬆了才會導致漏水，你可以跟那鄰居商討一下要賠多少。」。

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責任編輯：關海儀