【職場熱話】準時上班都是美德？ 打工仔厭同事每日遲到1小時 憂與上司商討成「二五仔」

不少人都聽過準時是美德，不論是工作或日常生活。近日有網民在討論區發文指有同事每日遲到1小時卻又準時放工，認為很不公平，又擔心與上司告發會成為「二五仔」，因而詢問網民如何是好。

樓主指公司沒有打卡制度，老闆又常不在公司。有同事每天都遲到1小時，卻又準時放工離開。由於小公司無何謂上司，自覺不公平，但又無理由與他一起遲。有想過跟老闆說，但感覺他愛理不理，他又會變成「二五仔」。

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有網民認為「可以集體向老闆反映或寫告密信」、「做好自己本份，這類人工作上好大機會有其他問題，要搵人開刀，他應該是首選」。

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亦有網民認為「其實冇影響自己就可以，不要為這種小事計較」、「你不是其上司，無權管人？何況老細都無管，你討厭就職辭」。

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責任編輯：陸盈希