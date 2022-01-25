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【用戶私隱】涉不當追蹤用戶資訊 Google遭美國4個州起訴

環球政經 19:07 2022/01/25

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Alphabet（GOOGL）旗下Google周一（24日）遭美國4個州政府起訴，被指利用欺詐方式收集用戶定位資料，侵犯用戶隱私。

德克薩斯州、印第安納州、華盛頓州和哥倫比亞特區的司法部長分別起訴Google ，理由是Google誤導用戶，令用戶以為只要在關閉定位紀錄功能就不會被追蹤，但若用戶並非同時關閉網路和應用程式活動功能，Google仍可繼續追蹤用戶位置。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

華盛頓特區司法部長Karl Racine在一份聲明中表示，Google錯讓消費者相信，改變他們的賬戶和設備設置可以保護他們的隱私，並防止公司取得個人數據。事實上，Google繼續監視用戶，並利用數據獲利，斥這種做法明顯侵犯消費者的隱私。
Google發言人Jose Castaneda否認有關指控，認為司法部長的說法並不準確，反駁公司一直在產品中內置隱私功能，並有健全的機制監管數據。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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