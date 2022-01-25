【職場熱話】公司疑似有員工染疫 同事卻千叮萬囑不要做檢測 怕要在竹篙灣隔離過新年

第5波疫情大爆發，弄得港人人心惶惶，然而有不少人比起染疫，更害怕要到竹篙灣隔離，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己公司有同事疑似染疫，但大家因害怕新年要到竹篙灣隔離而寧願叫那同事不要做檢測。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 即使比你知道他染疫也於事無補，讓他請數天病假在家休養一下不是更好嗎？」，「 其實omicron那些病徵，只要轉天氣或睡眠不足也會有。」，也有人指，「現時的防疫政策比病毒本身更可怕。」。

另有網民指，「做人不要太過自私，應該要叫他不要到處走動以免散播病毒才對，配合一下防疫政策做個好市民吧！」。

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責任編輯：關海儀