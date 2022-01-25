  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】公司疑似有員工染疫 同事卻千叮萬囑不要做檢測 怕要在竹篙灣隔離過新年

理財智慧 18:51 2022/01/25

分享：

第5波疫情大爆發，弄得港人人心惶惶，然而有不少人比起染疫，更害怕要到竹篙灣隔離，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己公司有同事疑似染疫，但大家因害怕新年要到竹篙灣隔離而寧願叫那同事不要做檢測。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】同事無故曠工 上司聯絡才稱請假半月  無薪假也不在乎 眾人得知真相哭笑不得  【下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 即使比你知道他染疫也於事無補，讓他請數天病假在家休養一下不是更好嗎？」，「 其實omicron那些病徵，只要轉天氣或睡眠不足也會有。」，也有人指，「現時的防疫政策比病毒本身更可怕。」。

另有網民指，「做人不要太過自私，應該要叫他不要到處走動以免散播病毒才對，配合一下防疫政策做個好市民吧！」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職涯規劃 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【職場熱話】 33歲打工仔看淡前路欲轉行 用盡儲蓄報讀金融碩士課程 效用卻不盡預期感中伏

下一篇文章

【樓市熱話】單位被樓下投訴滲水 業主即時請人維修 仍被鄰居以剛完成裝修為由索償
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款