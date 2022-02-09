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【理財投資】一文理解兩餸飯現象 了解背後的營運模式和危機

理財智慧 18:39 2022/02/09

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在Facebook上，除了前夫和前妻的群組外，也有各式各樣的食物群組，例如壽司群組、焗豬扒飯群組、奶茶群組等，內容恍如一個小Openrice平台，網友都會分享自己在不同餐廳的食評，甚至會教其他人如何「自煮」。其中「香港兩餸飯關注組」是一個最近非常火熱的公開Facebook 群組，會員已經接近5萬人，每日也會有網民分享自己兩餸飯，甚至有部分餐廳被捧為「必食」和「劣食」。

同場加映: 【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

兩餸飯其實不是一樣新興的餐廳，只是在新冠疫情下，可能部分創業者認為有利可圖，也隨著防疫措施加辣，不少兩餸飯餐廳應運而生，變成「梗有一間係附近」，情況正如一張在討論區經常出現的梗圖。它們大多都以外賣為主、每次提供十多款的小菜、賣點是性價比高，三十多元已經有一個兩餸飯，價錢甚至比茶餐廳的早餐或下午茶更便宜，但到底背後反映的是甚麼經濟現象。

疫情原因

由於疫情的原因，各行各業都受到嚴重的影響，首當其衝的是酒店業和零售業，在疫情期間被逼放無薪假、減薪都時有發生，甚至國泰航空也要香港政府注資。在各行業都不景氣的情況下，兩餸飯變得有價有市，甚至比快餐店都便宜，因此在飯市期間，不少「兩餸飯」都有長長的人龍。

同時，由於新冠肺炎主要都是透過空氣傳播，政府也鼓勵市民減少社交接觸 (例如六點後禁堂食、打針才可以堂食)；加上現時更嚴謹的防疫措施 (例如同時段在該餐廳用膳都要進行隔離、限制堂食人數)，成為了其中一個原因去鼓勵人叫外賣。同時，有不少公司都有規定要求員工不要在餐廳進餐，甚至提供午餐補貼，不少「打工仔」做了半天的工作，都希望出去「鬆一鬆」，性價比高的外賣兩餸飯成為不少人的首選。

食物成本上升

在疫情的影響下，全球運輸需求增加，引致供應鏈斷裂的問題，以致運輸成本也上升，最終導致來港的食材價格也上升，例如最近菜價急升。根據政府統計處最新的資料公佈，本港2021年12月份整體消費物價按年上升2.4%，預期短期內供應鏈問題仍未解決，因此食材仍有上升的空間。在我們的認知中，外出用膳的價錢一定較家中煮食高，但價廉物美的兩餸飯出現 (可以只叫餸) ，可能比在家中「自煮」的成本更低和更省時間，因此即使晚市都大排長龍。

預計汰弱留強

正如之前興起的珍珠奶茶、芝士撻熱潮，當年旺角一整條登打士街都是數十間珍珠奶茶店，甚至同一條街有兩間貢茶分店，但正如前面的梗圖所示，可能一開始頭幾間知名度較高的兩餸飯都有利可圖，但在越開越多的情況下，出現了供過於求的局面，變成惡性競爭，日後可能會出現大規模的結業。

差異性低
兩餸飯的熱潮與之前的古早蛋糕熱潮類似，都面對是差異性低的問題，古早蛋糕來來去去都是幾個口味，而各間店的差異性也不高，當然有部分的古早蛋糕成功突圍而出，靠另類口味開闢了自己的客源，例如流心口味、名牌朱古力口味等，否則一般的店會面對可取代性大增的問題。

低品牌效應

這個也是兩餸飯暫時最重要的盲點，之前的古早蛋糕、茶飲、芝士撻都有來自日本和台灣的「過江龍」，本身已經有品牌效應，省卻了經營市場的成本。但兩餸飯相對是低品牌效應 ( 當然有部分的著名兩餸飯餐廳都已經擴張，打響了知名度，例如曾經被媒體採訪的權發小廚，賣點是有幾道招牌菜和會定時更新菜單，吸引不少人光顧。) ，在低品牌效應的影響下，價錢成為唯一的指標，但固定成本不變的情況下，毛利只是愈來愈低。

兩餸飯的主要經營模式是討論區常說的「搞手打個和」，主要是優勢是以較低的入貨成本、薄利多銷、外賣店較少的人手。同時，也要受惠於疫情期間租金回落，才可以做到成行成市，相信部分兩餸飯的客人對於價格改變有較大的彈性，即以價錢為先，但隨著日後疫情放緩，可能業主日後也會考慮加租，令到餐廳的利潤減少，最終只會留下一些好口碑的店、但也隨著競爭減少到時也有加價的空間。

同場加映: 【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

 

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責任編輯：陳佳恩

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