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【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房

股樓投資 17:53 2022/01/25

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適逢新年，樓價又有所回落，換樓活動變得活躍。中原地產梁善球表示，疫情下市民減少外出，亦難以外遊，對居住環境的要求有所提升，加上樓價向下調整，相信換樓活動會繼續增加。

梁善球表示，藍天海岸新近錄得「串燒」成交，一名業主沽出細三房單位，同日再購入同屋苑大三房單位升級。沽出的單位為3座中層A室，實用面積781平方呎，三房間隔，享海景，叫價1060萬元。原業主欲換樓增加居住空間，見有買家洽購單位，另一邊廂心儀的同屋苑大三房單位減價80萬元，遂將本身單位亦減價80萬元至980萬元，配合買方靠高成數按揭上車的需要。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

梁善球指，該業主沽出單位後，隨即斥資1,200萬元購入同屋苑2座中層C室，實用面積911平方呎，三房套房間隔，享海景，折合平均實用呎價13,172元。一賣一買同日進行，業主火速完成換樓。

代理指，現時東涌區二手樓價相比高位普遍已回落約一成，剛性需求推動下，近期成交量陸續回升，全區本月累錄45宗二手成交，相比上月全月36宗成交，增加25%。

【有相睇】新居過年好意頭　新都城兩房內櫳企理齊裝　685萬即買即住【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝昕蕎

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