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【防疫措施】​財庫局和金融監管機構將推行「疫苗氣泡」承辦商、代理商及分判承辦商同樣遵守

理財智慧 18:11 2022/01/25

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財經事務及庫務局局長許正宇今日（25日）表示，因應政府將由2月16日起在政府大樓和辦公處所落實推行適用於政府僱員的「疫苗氣泡」，財庫局已向各政策局及部門發出通函，要求它們自2月16日起在批出服務合約時加入合適合約條款，規定承辦商、其代理商及分判承辦商須遵從有關「疫苗氣泡」安排。

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正如適用於政府僱員的「疫苗氣泡」安排，除持有有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種新冠疫苗、或正懷孕並按個別個案事先取得批准外，所有因工作相關目的進入政府室內處所的承辦商、其代理商及分判承辦商僱員均須出示已接種至少第一劑2019冠狀病毒病疫苗的紀錄。

許正宇又指，在政府大樓和辦公處所推行的「疫苗氣泡」由政府僱員擴展至服務承辦商僱員，可進一步鞏固防疫屏障，減低2019冠狀病毒病變異病毒株擴散的風險，讓員工和市民的健康得到保障。

此外，金融監管機構包括保險業監管局、強制性公積金計劃管理局（包括其全資附屬公司積金易平台有限公司）和財務匯報局亦將由2月16日起，跟從政府在政府大樓和辦公處所推行的「疫苗氣泡」安排，並會把安排由其僱員擴展至服務承辦商的員工。各機構將按各自實際情況在其辦公大樓和處所制定「疫苗氣泡」實施細節。

 

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責任編輯：羅浩濂

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