【綫上花市】Pinkoi⾸個綫上年宵登場　成為新會員即送鮮芋仙招牌仙草沙冰

受新一波疫情影響，政府宣布今年取消年宵花市；雖然今年不能逛實體花市，不過都可考慮行虛擬花市。專售設計商品的電商平台Pinkoi.com今年推出首個「綫上年宵」，集結逾370間本地原創品牌，過千款創意賀年產品和美食應有盡有。

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Pinkoi由即日起至1月31日舉辦首個「綫上年宵」，雲集375個本地原創品牌，當中包括Bathe to Basics 、 CultT 、認真做無聊事、以及人氣插畫家dodolulu、cheeky cheeky 厚面子、杜波淇、冇零食點做瑜珈等共同參與；發售多款新式創意賀年產品如「貼地」揮春／利是封、開運小物、賀年美食、賀年福袋，甚至年花等一應俱全。

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於1月26日至2月3日期間，購物滿港幣380元即享7%OFF，最高減港幣40元！（*每個帳號僅限使用一次）

Pinkoi綫上年宵：https://hk.pinkoi.com/topic/cny-market-hk

另外，登記成為會員繼續有優惠，由即日起至2022年2月10日期間，在Pinkoi.com透過指定連結，登記成為Pinkoi新會員，即可免費獲鮮芋仙招牌仙草沙冰乙碗。

優惠活動詳情：

活動日期：2022年1月24日至2022年2月10日

參加方法：透過指定連結 登記成為新會員

兌換方法：凡成功登記成為新會員，即可於下列指定12間Meet Fresh鮮芋仙旗下分店，換領鮮芋仙招牌仙草沙冰乙碗 *(數量有限，送完即止）

銅鑼灣登龍街 18 號 VPoint 地下一號舖

尖沙咀厚福街 3 號華博商業大廈地下 2 - 3 號舖

紅磡黃埔天地美食坊 (第八期) 地下 1 號舖

深水埗深旺道二十八號 V Walk L2-16

馬鞍山新港城中心(第四期) 2 樓 2332 - 33 號舖

將軍澳坑口重華路8號東港城 1 樓 128A 號舖

荃灣楊屋道 1 號荃新天地 1 期地下 G46 號舖

葵芳興芳路223號新都會廣場 2 樓 272 - 274 號

屯門屯順街 1 號屯門市廣場 1 期 1 樓 Kiosk C

大埔超級城 C 區 549 - 550 地舖

觀塘觀塘道 418 號創紀之城五期 apm C 層 C - 41號舖

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