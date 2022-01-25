【大行點睇】員工開支增惟新車續推出 美銀維持長汽買入評級

美銀證券發表報告，指長城汽車（02333）預計去年銷售達到1,360億元人民幣，純利按年升26.5%至68億元人民幣，主要來自銷量增加及產品組合改善。

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長城汽車去年第四季盈利按年跌33.8%，美銀認為主要是由於歐拉（Ora）撥備及股權激勵計劃。該行預計，去年長汽員工人數增加1萬至1.5萬人，主要為研發人員及新廠房工人，雖然未來員工開支增加，但將受惠於新車型持續推出，因此維持「買入」評級，目標價39元。

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