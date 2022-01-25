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【職場熱話】 33歲打工仔看淡前路欲轉行 用盡儲蓄報讀金融碩士課程 效用卻不盡預期感中伏

理財智慧 18:52 2022/01/25

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有些人能在職場上有很好的發展，然而有不少人卻一直停滯不前，近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己因不看好所處身行業的發展，認為沒有前途且人工低，於是他上年用盡儲蓄做了一舉動，打算之後轉行，然而他指自己的如意算盤不但未能打響，而且他現時經已沒有儲蓄，他因而詢問網民該怎樣做才能改善現況。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司每年舉行頒獎禮 HR總監硬加1個名額  自己頒獎俾自己  被同事譏「面皮幾尺厚」下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「  你先找另一份工，正常讀完碩士也能要求更高的人工，至於拍拖則隨緣吧！」，也有人指，「 只是讀了一個碩士至於把自己弄到零儲蓄嗎？你平日一個月能儲多少錢？」。

另有網民指，「 既然你也經已開始讀那碩士課程，便先不要管有沒有用，把它讀完再找一份與金融有關的工作吧！」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：關海儀

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