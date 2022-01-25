【盈喜│風電股】新天綠色能源純利最多料升47%　天然氣及風電板塊去年表現佳

▲ 新天綠色能源純利最多料升47%，因天然氣及風電板塊表現佳。

新天綠色能源 （00956） 發盈喜，預計2021年度純利為20.50至22.20億元（人民幣，下同），按年增加約5.39至7.09億元，升幅為35.7%至46.9%。

至於扣除非經常性損益的純利為20.20至21.90億元人民幣，按年增加約5.53至 7.23億元，升幅為37.7%至49.3%。

公司解釋，預計純利按年大增，主要是天然氣及風電兩大業務板塊，經營業績完成情況較好。天然氣板塊2021年度售氣量較之前一年增加，同時平均售氣價格較上年上漲，令單方毛利增加。風電板塊方面，2021年度風資源水平較好，可利用小時數較上年增加，同時該公司基建期項目陸續轉入商業運營，導致上網電量較之前一個年度增幅較大。

新天綠色能源又公佈，2021年第四季度，集團完成發電量約417.05萬兆瓦時，按年增加25.40%；完成上網電量約398.89兆瓦時，按年增加27.53%。截至去年底止，累計完成發電量1373.6兆瓦時，按年增加36.67%；累計完成上網電量1283.03兆瓦時，按年增加36.52%。去年全年公司平均上網電價（不含稅）為0.48元╱千瓦時，按年增加0.94%；市場化交易電量130.29兆瓦時，交易電量佔比10.15%，按年下降2.95個百分點。

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