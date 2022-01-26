  • 19°C
香港時間 : 2022126日 (三) 10:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜│風電股】新天綠色升逾3%　純利最多料升47%、天然氣及風電業務表現佳

股市 10:03 2022/01/26

分享：

新天綠色能源純利最多料升47%，因天然氣及風電板塊表現佳。

新天綠色能源 （00956） 發盈喜，預計2021年度純利為20.50至22.20億元（人民幣，下同），按年增加約5.39至7.09億元，升幅為35.7%至46.9%。新天綠色能源升約3.3%，報5.08元。

至於扣除非經常性損益的純利為20.20至21.90億元人民幣，按年增加約5.53至 7.23億元，升幅為37.7%至49.3%。

公司解釋，預計純利按年大增，主要是天然氣及風電兩大業務板塊，經營業績完成情況較好。天然氣板塊2021年度售氣量較之前一年增加，同時平均售氣價格較上年上漲，令單方毛利增加。風電板塊方面，2021年度風資源水平較好，可利用小時數較上年增加，同時該公司基建期項目陸續轉入商業運營，導致上網電量較之前一個年度增幅較大。

新天綠色能源又公佈，2021年第四季度，集團完成發電量約417.05萬兆瓦時，按年增加25.40%；完成上網電量約398.89兆瓦時，按年增加27.53%。截至去年底止，累計完成發電量1373.6兆瓦時，按年增加36.67%；累計完成上網電量1283.03兆瓦時，按年增加36.52%。去年全年公司平均上網電價（不含稅）為0.48元╱千瓦時，按年增加0.94%；市場化交易電量130.29兆瓦時，交易電量佔比10.15%，按年下降2.95個百分點。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章﹕

【盈喜│煤炭股】鄭煤機逆市彈高2%　料去年純利按年增約48%至60%

【盈喜│手遊股】禪遊科技盈喜　預期去年多賺最多135%

【盈喜｜零售股】英皇鐘錶珠寶發盈喜　料去年純利2億元、收入年增5成

【盈喜｜航運股】中遠海控去年多賺8倍至794億人民幣　預告未分配盈利278億「派息奠基礎」

港股 風電股 盈喜 天然氣 新天綠色能源（00956）

上一篇文章

【業績│零售股】​​L'OCCITANE歐舒丹第三季銷售淨額增14%　香港業務微增3%　股價升2.5%

下一篇文章

【毛記1716】「東方昇」等4人獲毛記葵涌大股東轉讓股份　平分約300萬元股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期反彈146點　滙豐ADR儲局議息揭盅前高約3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期反彈146點　滙豐ADR儲局議息揭盅前高約3%（不斷更新）
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【美股收市】道指過山車 收跌66點曾瀉818點  納指挫2.3%
【美股收市】道指過山車 收跌66點曾瀉818點  納指挫2.3%
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1115點收市倒升
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1115點收市倒升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款