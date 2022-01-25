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【證監監管】證監會公開譴責朱慶凇違反《收購守則》　施加1年冷淡對待令

股市 17:44 2022/01/25

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【證監監管】證監會公開譴責朱慶凇違反《收購守則》　施加1年冷淡對待令

證監會今日公開譴責珠光控股 （01176） 主席朱慶凇違反《收購守則》下的強制全面要約責任，並對其施加為期12個月的冷淡對待令。

證監會指，融德投資自2009年上市後便成為珠光控股集團的控股股東，而融德投資當時是由廖騰佳及朱沐之擁有。2012 年，朱慶凇與他的兄長朱沐之因一項須予披露及關連交易而取得融德的股份，因而獲得融德的法定控制權。

證監會據報最快在第二季啟動港股實名制測試　預計第四季推出，看【下一頁】

朱慶凇沒有作出全面要約 承認違反《收購守則》

朱慶凇取得融德股份一事，觸發了《收購守則》規則26.1註釋8下的強制全面要約，然而，他當時沒有作出全面要約。

雖然當事人已就2012 年的交易尋求法律意見，但他們沒有獲告知有關在《收購守則》的規限下可能產生的影響。朱慶凇承認違反了《收購守則》規則26.1，並同意對他採取的紀律行動。

證監會提醒，有意利用香港證券市場的人士應根據兩份守則（註4）行事，當中包括在有需要時徵詢專業意見。專業顧問應確保其客戶明白及遵守兩份守則。如對兩份守則的適用範圍有任何疑問，應盡早諮詢執行人員的意見。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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【證監監管】遭證監展開紀律研訊　皓天財經：不同意證監指控、正尋求法律意見

【ESG】證監會：未來續關注提升企業綠色披露　疫情帶動綠色金融關注

記者：李哲毅

港股 珠光控股（01176） 證監會 譴責
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