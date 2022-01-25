▲ 【大行報告】高盛：美股短綫未有明顯催化劑 籲吸納優質但估值溫和股份

標指今年以來下跌約7%，高盛認為，美股今年開局艱難，近期標指下跌基於股票風險溢價急劇上升，而非增長預期下降。由於金融環境收緊，價值股及對經濟的小型股會在金融環境收緊下表現遜色，建議投資者吸納優質但估值溫和的股份，例如擁有強勁的資產負債表及與收緊政策有正向關聯。同時，在利潤憂慮下，可吸納高定價能力的股份。

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在基本情況下，該行預期今年標指的每股盈利增長約8%，對應目標價5100點。但美國長債息上升及儲局鷹派政策觸發盈利及經濟憂慮，假設今年每股盈利為200美元，反映按年跌4%，即使實際利率及息率差距不變，標指或會跌至3914點。

高盛提到，投資者觀望管理層對未來業績指引，但卻令人失望。目前約有13%的標指成份股公布了上季業績，6間披露首季業績指引的企業中，5間是低於預期。

高盛指，投資者的倉位已減少，但仍較歷史水平高，短期內幾乎沒有明顯的催化劑。該行認為，一個潛在的催化劑是通脹放緩，但該行經濟師不預期會在第二季前出現。若儲局評論偏鴿派或出現強烈財季，才可能令投資者在未來數周增加股票配置。

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