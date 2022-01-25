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【疫苗氣泡】許正宇：財庫局和金融監管機構2月16日推行「疫苗氣泡」

Hot Talk 17:38 2022/01/25

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【疫苗氣泡】許正宇：財庫局和金融監管機構2月16日推行「疫苗氣泡」

財經事務及庫務局局長許正宇表示，因應2月16日起政府僱員實行「疫苗氣泡」，進入政府大樓和辦公處所須先接種至少一劑疫苗，財庫局已向各政策局、部門發出通函，要求它們自2月16日起在批出服務合約時加入合適合約條款，規定承辦商、其代理商及分判承辦商須遵從有關「疫苗氣泡」安排。

許正宇1月3日曾出任洪為民逾百人宴會，在家隔離檢疫約兩星期後，本周一（24日）才恢復辦公室工作。

許正宇表示，除了財庫局以外，金融監管機構包括保險業監管局、積金局以及旗下積金易平台公司、財務匯報局也將由2月16日起，跟從港府「疫苗氣泡」安排，把安排由其僱員擴展至服務承辦商的員工。

許正宇表示，各金融監管機構僱員的疫苗接種率均超過90%，相信向各行各業積極樹立榜樣，盡量推行「疫苗氣泡」，有助經濟穩步復蘇和社會運作恢復正常。

*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢*【按此即睇】

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