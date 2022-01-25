【樓市熱話】港爸月入4.5萬儲蓄350萬 鍾情沙田校網 心儀2老牌屋苑 掙扎價錢及實用性

不少人在香港也會買樓，而置業是人生大事，不知道大家在選樓時會考慮甚麼條件呢？近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己因希望能為小朋友提供更好的校網，而決定要在沙田置業，而他現時心儀2個屋苑的樓盤，然而它們各有利弊，於是樓主向網民詢問該買那裏才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 選擇第一城吧，偉華中心太舊了。」，「 若要考慮校網，當然是第一城。」，也有人指，「沙田站的巴士和鐵路基本上是貫通全港九，十分方便。」。

另有網民指，「 其實2個屋苑樓齡也十分舊，以你的儲蓄可以考慮車公廟或大圍那邊新一些的樓盤，再慢慢選清楚吧！」。

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責任編輯：關海儀