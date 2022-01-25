【有相睇】市區樓「新界價」租出　麗港城兩房517呎　月租1.25萬

臨近年尾，不少業主為免單位丟空過年，故紛紛減租吸客。近期藍田麗港城新近錄得一宗低價租賃成交，一個實用面積517平方呎的兩房單位，月租低見1.25萬元，平過不少市區居屋，甚至是部分新界大型屋苑。

香港置業余栢說，麗港城27座低層F室，實用面積517平方呎，兩房單位，月租原叫租1.45萬元，但未獲承租，其後業主眼見臨近農曆新年，故願意平價租出單位，即議價至1.25萬元租出單位，實用呎租約24.2元。

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據代理提供的單位相片所見，單位內籠雖不太新淨，但尚算企理。余栢續補充，上述單位屬於屋苑最低層。

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