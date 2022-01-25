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【二手樓價】粉嶺花都廣場減價近半成　兩房486萬沽　創近期同類新低

股樓投資 17:31 2022/01/25

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近期不少業主減價放售單位，再有屋苑錄低價成交。利嘉閣地產林偉明表示，市場新近錄得粉嶺花都廣場減價成交，單位售價創同類新低。

成交單位為屋苑2座低層E室的二手成交，單位實用面積約370平方呎，兩房間隔，外望內園景。單位原叫價510萬元，及後減價24萬元或約4.7%，新近以486萬元成功沽出，成交價為近期同類新低，折合實用面積呎價約13,135元。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

據了解，原業主於2015年5月，以約355萬元購入上述單位，持貨至今約6年，現轉手帳面獲利約131萬元，物業升值約37%。

林偉明補充，花都廣場本月暫錄7宗二手成交個案，現時有約81個放盤提供，最低入場價由495萬元起。

【有相睇】新居過年好意頭　新都城兩房內櫳企理齊裝　685萬即買即住【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 粉嶺 花都廣場 利嘉閣

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