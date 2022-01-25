【Tesla安全漏洞】免費軟件TeslaMate存漏洞　遙距控制全球25輛Tesla

來自德國的19歲網絡安全研究人員近日發現一項Tesla漏洞，只要透過第三方開源軟件中的一項漏洞，即可遠距操控全球25輛Tesla，包括關閉Sentry Mode（哨兵模式）、開關車門或按喇叭等。另在數碼車匙軟件上亦存有漏洞，可入侵車主的電郵系統。

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據《彭博》報道，網絡安全研究人員David Colombo早前發現免費開源軟件TeslaMate存有漏洞。TeslaMate提供網絡儀表板管理服務，讓Tesla車主用來連接車載系統，通常在車主的家用電腦中運行，並透過Tesla的API來讀取與車主帳戶相關的車輛數據。

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由於該網絡儀表板中存有一項安全漏洞，可讓黑客存取和使用一些用戶從未修改過的默認密碼、再加上車主的錯誤配置，導致數百個TeslaMate儀錶板資訊直接暴露於網絡上，例如車輛去過的地方、充電地點、目前位置、行駛速度等。

報道指，Colombo早前已將該消息分享予Tesla，目前該公司的工程師已編寫修復程式，相信該漏洞無法再被公開利用。

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責任編輯：廖淑瑩