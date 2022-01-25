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英媒挖舊文打臉約翰遜 曾讚女孩為封城取消生日派對

環球社會熱點 18:19 2022/01/25

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英國首相約翰遜近日被爆料，曾在封城期間參加驚喜生日派對。英國有傳媒找出約翰遜當時的回覆信件挖苦首相，指他在回信讚揚小女童不介意因為封城而取消生日派對，以所有人安全為先，為大家樹立典範，自己其後卻被爆出席生日派對。

英首相府再爆封城搞派對 30人群聚慶約翰遜生日 【下一頁】

一位名為Josephine的女孩於2020年寫下致首相約翰遜（Boris Johnson）的信件，其父親於3月21日上傳至Twitter，並標記首相府及約翰遜。

信中提及，Josephine是寫信當天生日的7歲女孩，但她決定留在家中，因為約翰遜曾要求大家如此。同時，她稱父母應該已取消原定的生日派對，但她一點也不介意，因為她希望大家安全。

約翰遜當日曾回覆小女孩的來信

約翰遜信中大讚小女孩為英國民眾樹立榜樣

小女孩自己不介意生日派對取消

約翰遜被爆同年稍後出席在首相府的派對

【英國疫情】取消兩劑疫苗旅客入境檢測 增認16國接種證明 【下一頁】

天空新聞（Sky News）找出約翰遜同日在Twitter的回覆貼文，包括他的回信照片。約翰遜力讚Josephine為大家樹立榜樣，延後自己的生日派對，直至克服新冠疫情。貼文其後大受歡迎，並獲首相府於5月底時轉發。

英國傳媒周一（24日）爆出，在回覆貼文備受讚譽的不足一個月內，首相府再爆出封城期間舉行派對的醜聞，約翰遜曾出席可能多達30人在場的生日派對。首相府否認事件。

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責任編輯：吳漢培

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