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【趣話財經】去年有近70人收受利益而被辭退 騰訊員工偽造遙距實習對外銷售？

股樓投資 17:42 2022/01/25

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騰訊控股 （00700） 在內部通訊提及在去年反舞弊調查之中，發現並查處的案件超過50宗，有近70人因收受好處而被辭退，更有超過10人因涉嫌犯罪而交由公安機關處理。

同場加映    【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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騰訊指，有員工利用職權向供應商及外部人員索取利益及費用，亦有員工將公司採購用作拍攝的道具及服裝據為己用，甚至有員工以公司員工身份，偽造騰訊遠程實習項目，向外部求職中介公司收取實習費用。

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撰文 : 謝克迪, CFA

實習 偽造 港股 騰訊控股（00700）

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