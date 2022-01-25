【趣話財經】去年有近70人收受利益而被辭退 騰訊員工偽造遙距實習對外銷售？

騰訊控股 （00700） 在內部通訊提及在去年反舞弊調查之中，發現並查處的案件超過50宗，有近70人因收受好處而被辭退，更有超過10人因涉嫌犯罪而交由公安機關處理。

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騰訊指，有員工利用職權向供應商及外部人員索取利益及費用，亦有員工將公司採購用作拍攝的道具及服裝據為己用，甚至有員工以公司員工身份，偽造騰訊遠程實習項目，向外部求職中介公司收取實習費用。

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