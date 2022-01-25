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【業績│零售股】​​L'OCCITANE歐舒丹第三季銷售淨額增10%　香港業務微增3%

股市 17:48 2022/01/25

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【業績│零售股】​​L'OCCITANE歐舒丹第三季銷售淨額增10% 香港業務微增3%

​​L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 公布截至去年12月底財年第三季未經審核業績。期內，歐舒丹銷售淨額為6.5億歐元，按年增9.5%，按固定匯率計增長13.5%。

按品牌劃分銷售表現，L’Occitane en Provence品牌銷售淨額按年增11.6%至5.2億歐元，佔整體品牌銷售額80.8%；ELEMIS品牌銷售淨額按年增47.3%至7635.1萬歐元；LimeLife品牌銷售淨額按年增19.5%至1798.4萬歐元。

按地區劃分銷售表現，主要市場中，中國銷售淨額表現最好，按年增23.1%至1.2億歐元，佔整體銷售額19.2%，而香港銷售淨額按年增3.4%至4798萬歐元，佔整體銷售額7.4%。歐舒丹表示，中國對整體第三季增長的貢獻仍然最大，這歸功於活躍的網上及實體店銷售。

歐舒丹表示，第三季零售、批發及網上渠道強勁復甦。於重要假日季節期間，零售表現尤其強勁，其中第三季網上渠道增4.1%；零售表現按年增約13%。

首三季計，歐舒丹銷售淨額為13.75億元歐元，按年增14.2%，按固定匯率計增15.6%。按品牌劃分，L’Occitane en Provence銷售淨額增14.8%、ELEMIS銷售淨額增35.9%。惟Lime Life受去年高基數影響，銷售下跌29.7%。

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港股 L'OCCITANE（00973） 品牌 零售 香港

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