▲ 【2022展望】大摩投資管理：聯儲局加息或引起市場波動 建議投資者可趁低吸納

摩根士丹利投資管理高級投資組合經理Andrew Harmstone表示，今年投資市場有3大主題，分別是利率上升、股市受威脅、Omicron或令供應鏈斷裂問題或延長。他解釋，聯儲局加息或會引起市場波動，因實際利率上升影響股市估值，建議投資者可趁低吸納。

股市方面，他稱，今年企業盈利增長仍然健康，但美股及環球資訊科技股最受息率上升影響，相反估值相對低的金融股及能源股受息口上升的影響較小。

Andrew Harmstone認為，今年出現滯脹的可能性不大，因環球經濟增長仍然強勁，各國對於基建開支又高企，企業亦願意投資。

港股估值吸引 中國放寬政策帶來支持

摩根士丹利投資管理投資組合經理張煒迪指，隨商品價格及食品價格上升，將增加新興市場央行的加息壓力，所以上半年新興市場經濟增長較慢，但當通脹回落，下半年經濟增速會加快，因此相對看好下半年新興市場股市表現。

港股方面，張煒迪表示，港股估值相對吸引，而中國放寬貨幣政策，亦對港股帶來支持。他續稱，去年MSCI中國指數出現估值向下修正，隨盈利回升，估值將呈現吸引力，料今年會反彈。

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