【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市

臨近年關，不少買家趕入市，中原蘇浩德透露，疫情持續，但買家早已習慣疫情下睇樓覓盤，近日北角半山成交轉旺。近日市場錄寶馬山花園1座中低層C室，實用面積830平方呎，3房套間隔及露台，坐享海景，單位以1,650萬元沽出，呎價

代理指，市場匙盤短缺，單位單日即錄得8組買家參觀，業主最終以1,650萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價19,880元。代理指，買家見單位呎價比太古城更平，即馬上入市。據中原網站顯示，太古城近期呎價約處於1.9萬至2萬元水平，最高呎價達逾2.4萬元。

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原業主於2010年以1,080萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利570萬元，單位升值53%。

此外，北角半山另一宗成交為海天峰2座中層B室，實用面積935平方呎，3房套間隔，坐享煙花全海景。業主以3,338萬元將單位易手，折合平均實用呎價35,701元。買家屬於同區換樓客，見海天峰早前錄得成交，即趁新年前偷步入市。原業主於2007年以1518萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利1,820萬元，單位升值120%。

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