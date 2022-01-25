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【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市

股樓投資 17:16 2022/01/25

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臨近年關，不少買家趕入市，中原蘇浩德透露，疫情持續，但買家早已習慣疫情下睇樓覓盤，近日北角半山成交轉旺。近日市場錄寶馬山花園1座中低層C室，實用面積830平方呎，3房套間隔及露台，坐享海景，單位以1,650萬元沽出，呎價

代理指，市場匙盤短缺，單位單日即錄得8組買家參觀，業主最終以1,650萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價19,880元。代理指，買家見單位呎價比太古城更平，即馬上入市。據中原網站顯示，太古城近期呎價約處於1.9萬至2萬元水平，最高呎價達逾2.4萬元。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

原業主於2010年以1,080萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利570萬元，單位升值53%。

此外，北角半山另一宗成交為海天峰2座中層B室，實用面積935平方呎，3房套間隔，坐享煙花全海景。業主以3,338萬元將單位易手，折合平均實用呎價35,701元。買家屬於同區換樓客，見海天峰早前錄得成交，即趁新年前偷步入市。原業主於2007年以1518萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利1,820萬元，單位升值120%。

【有相睇】新居過年好意頭　新都城兩房內櫳企理齊裝　685萬即買即住【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝昕蕎

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