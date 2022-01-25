南韓去年經濟「疫」市增長4% 創11年以來最快

新冠肺炎疫情重創全球經濟，但有國家經濟去年卻錄得高速增長，創逾10年新高。南韓央行周二（25日）公布數據，當地的去年本地生產總值（GDP）按年增長4%，創11年新高。

南韓去年物價按年升2.5% 創10年新高 【下一頁】

南韓央行（BOK）周二公布去年GDP數據，當地受惠於出口及基建等建築工程增加，帶動去年經濟按年增長4%。當中第4季按季增長4.3%，屬經濟復甦最主要推動力；私人消費及建築投資亦分別按季增長1.7%及2.9%，經濟增長速度創11年以來新高。

南韓央行預料，雖然當地Omicron疫情持續嚴峻，對本地消費構成威脅，但由於芯片出口需求強勁及公共開支增加，央行估計今年GDP會有3%增長。

南韓2021年泡菜出口額近12.5億 創歷史新高 【下一頁】

南韓央行經濟統計部負責人Hwang Sang-pil表示，全球陷入芯片荒，對芯片需求持續，強勁出口使南韓經濟增長勢頭靠穩，而且民眾已習慣防疫限制，對消費活動帶來的影響較以往少。

央行於14日將利率上調至疫情前水平，並暗示隨著經濟增長及通脹壓力依然強勁，可能會進一步提高加息。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明