【職場熱話】公司變美甲舖？ 疫情下限制「扮靚」 打工仔揭同事下班後將公司變美甲店

疫情致不少美容行業要停工，如美甲店，讓不少有美甲的女士大感煩惱。近日有網民在討論區發文指公司不少有美甲習慣的女同事說新年前無法去美甲，有女同事便請纓可以幫手，於是下班後公司就彷彿成了美甲店。

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有網民認為「有一門手藝好重要」、「好搵過正職」、「有商業頭腦呀」。

亦有網民建議「可以大聲問其搵兼職有沒有申報」、「可能公司才是外快，美容才是正職」。

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責任編輯：陸盈希