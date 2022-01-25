美國多間大型連鎖店人手短缺 要縮短營業時間

Omicron變種疫情蔓延加上辭職潮引致勞動力持續短缺，美國多間連鎖店都沒有足夠人手工作，包括麥當勞、星巴克等企業需要暫時縮短營業時間。星巴克更表明公司會持續調整各地分店的營業時間，建議顧客事先查詢營業時間再光顧。

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美媒引述麥當勞（McDonald’s）行政總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）指，麥當勞正縮短營業時間來應對人手短缺問題，指全美各地麥當勞的營業時間較疫情爆發前平均減少10%。

而星巴克（Starbucks）則表示公司對員工及顧客安全的憂慮增加，宣布全國近9,000間分店都會調整營業時間，又建議顧客提前使用應用程式查閲分店的最新營業時間。

星巴克近期向顧客發送電郵宣布部分分店縮短營業時間，並承認公司有一定數量的員工感染新冠肺炎而無法上班，強調會優先考慮顧客員工的健康和福祉。

除了飲食業外，零售行業同樣面臨人手不足的困境。梅西百貨（Macy's）本月初宣布這個月内，每周有4天的營業時間要縮短兩小時。

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美國近月出現離職潮，最新數據顯示去年11月錄得450萬僱員自願離職創新高，而餐飲業等服務行業受到最嚴重打擊。

但也有部分公司在維持正常營業時間之餘，仍能保持盈利。其中Dutch Bros Coffee於美國有500間分店，去年11月的業績報告顯示公司過去兩年的銷售額增長超過1成。

該公司預計免下車點餐模式能節省人手，而且部分屬於戶外工作，可減低顧客及員工對疫情的憂慮。

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責任編輯：鄭錦玲