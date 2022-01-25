【職場熱話】返工20分鐘即辭職 中年同事自覺工作不合適 打工仔嘆打破最快辭職紀錄

不知各位打工仔一份工做多久發覺不合適才會決定辭職呢？近日有網民在討論區發文指公司請了位中年新同事，豈料他全部過程加起來只做了20分鐘，便說工作不太適合他離開了，成為最快辭職的紀錄。

樓主經歷：

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有網民認為「都算好事，大家不用浪費時間教他，他又不用浪費時間學」、「當機立斷是好事，若然只上班一天，都不知應否向公司追糧」。

亦有網民提出「好多同事見人年紀大，可能說話 "單單打打" ，接近60歲未必是為生活，若然不能受氣一分鐘就走不意外」。

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責任編輯：陸盈希