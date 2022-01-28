香港住宅銷售走軟　納米公寓新盤難尋買家

Omicron變異毒株引發新一波疫情，為香港住宅銷售市場所帶來大量不確定性。我們看到潛在買家可能會壓低價格，從而導致2022年香港住宅成交量出現下滑。

按3,500套左右的月成交量（接近2017-21年間的月均成交量水平）計算，2022年香港二手房成交量或同比下降20%。由於部分業主出售房產並通過英國國民（海外）（BNO）簽證移居英國或加拿大等地，2021年香港的二手房成交量增加了26%至51,949套，創下九年來最高記錄。在2022年，港人移居海外的趨勢或有所放緩，並可能導致香港二手房成交量出現同比下滑。

另外， 由於香港爆發Omicron引起的新一波疫情，往返中國內地的通關計劃已被推遲。潛在買家可能至少在短期內會變得更為謹慎。來自60多個項目，約3萬個單位有望於2022年上市，因此潛在買家可能仍會精挑細選，重點考慮定價合理的新項目。

新界的房價或繼續跑贏港島、九龍

得益於香港政府的北部都會區發展策略和相關基礎設施建設的可能性，2022年新界的房價表現有望繼續跑贏港島和九龍。主要地產商對其北部都會區未售住宅進行降價的意願可能會降低，同時，該地區的二手房業主可能也會避免降價賣出住宅。根據中原地產的數據，2021年新界西的二手房價格指數上漲了7.9%，而新界東、九龍和港島則分別上漲6.1%、2%和1.5%。

小戶型公寓新盤供應激增，但租金下滑幅度較大

住宅市場中的新盤供應可能繼續以小戶型公寓為主。根據香港差餉物業估價署的數據，2020-22年間的住宅公寓新盤中，面積不到431平方呎的約占42%，面積在431-752平方呎之間的佔40%，而面積為753平方呎或以上的佔餘下18%。

然而，由於新冠疫情，愈來愈多的人開始居家辦公，今年小戶型公寓的租金或將繼續表現不佳。這可能會促使更多人選擇面積更大的公寓，而不選擇沒有臥室的單間公寓。

差餉物業估價署的數據顯示，2021年11月，面積不足431平方呎的公寓的租金收益率僅維持在2.4%的超低水平。這類公寓的租金指數已從2019年8月的峰值下跌了10.9%，跌幅在所有按面積劃分的公寓類型中最大。

可能是因為香港的租金回報變得愈發不溫不火，投資需求下降，因此地產商單間公寓的銷售或下滑。媒體報道稱，部分香港銀行正考慮停止向面積不足250平方呎的公寓提供按揭貸款，這可能也是導致買家對香港納米公寓保持謹慎的一個原因。