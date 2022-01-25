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【新股IPO】國際投行組織去信中證監　尋求釐清企業境外上市監管

新股IPO 16:59 2022/01/25

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【新股IPO】國際投行組織去信中證監　尋求釐清企業境外上市監管

代表多家國際投行的亞洲證券業與金融市場協會（ASFIMA）據報去信中證監，指中國早前提出收緊企業境外上市監管的建議草稿條文不清晰，並令北京的監管權力擴大至境外，尋求當局更清晰交代披露文件要求、違規事項。

中證監於去年12月就企業境外上市相關製度規則公開徵求意見，對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理，容許企業續以可變利益實體（VIE）架構境外上市，但需要先行備案。

彭博引述投行消息人士指，中證監有關規則令中國企業赴香港或其他海外市場上市時的營運成本增加，而且缺乏明確的執行細節、條文較曖昧難明的用字，都令業界難以估算當局如何執行監管規則。

報道續指，國際銀行也憂慮新例提及當局可以懲處「擾亂本土市場秩序」的外資證券機構，令外資投行經營牌照會輕易被撤回，個別銀行職員也面對更大監管風險。

國際投行另一關注點是中證監要求企業在境外提交上市申請後，向中證監提交企業所在行業監管機構的「安全審查」結果，認為目前內地只有電訊、食物行業有相關直接審查機關，要全面實行新規時未必可行。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

相關文章：

【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展　支持合規企業境外上市

【中概股風暴】中證監：VIE架構企業備案後可赴境外上市

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