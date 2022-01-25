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【大行點睇】瑞銀指憂慮銅價下行　重申江西銅「沽售」評級

股樓投資 17:24 2022/01/25

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瑞銀發表報告，指江西銅業(00358) 去年業績指引符預期，惟憂慮銅價下行，重申「沽售」評級，目標價12元。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

該行指，江西銅預計去年淨利潤介乎52.2億元至59.16億元人民幣(下同)，與上年同期相比，將增加125%至155%，符合瑞銀預期的56億元及市場預期共識58.06億元。公司將盈利增長歸功於銅和硫酸的平均價格上漲，並對前景看法和指引沒有變化。

【恒指季檢】恒指公司下月中公布季檢結果　中金料8隻股份有望染藍

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撰文 : 周兆邦

江西銅業（00358） 港股

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