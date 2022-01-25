【大行點睇】中信証券指美聯儲加息實際操作或相對溫和　料港股第二季估值將顯著修復

中信証券發表報告指出，近期市場擔憂美聯儲加息甚至縮表對港股市場或造成衝擊，但該行判斷美聯儲「鷹派」表態主要為打壓通脹預期，實際操作或相對緩和。

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該行指目前市場已充分體現加息及縮表的負面影響，後續「預期差」的顯現或將帶動市場情緒回暖。另外，歷史上兩輪美聯儲加息並不代表全球資金流出中國以及港股市場下跌，相反港股均大幅上漲。考慮當前港股具備較高的股息率及相對美股極低的估值，該行認為港股市場「安全墊」特徵已十分明顯。料二季度將見證港股市場估值的顯著修復。

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