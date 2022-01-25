【異動股】國電科環急升35%創新高　獲大股東溢價近五成私有化

國電科環（01296）全日急升35%創新高。集團公布，獲持股78.4%大股東國家能源集團提出以每股1.08元(較停牌前溢價近48%)將公司私有化，料涉資約14.15億元，有關建議仍待股東會表決。

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國家能源集團將通過旗下子公司北京春暉青雲科技環保私有化並吸收合併國電科環，將向其H股股東支付現金對價，並撤回上市地位。每股H股註銷價為1.08元，較1月19日收市價約0.73元溢價約47.95%；註銷價將不會提高且要約人並無保留如此行事之權利。為註銷H股股東持有的H股而須支付的註銷價為14.15億元。

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