【潛力股精選】孫運喜：中國民航信息網站（00696） 股市 17:46 2022/01/25 分享： 世衛早前更新指引，建議取消或放寬旅遊限制。市場亦憧憬各國通關，航空相關股份今日炒上。《ET講股通》主持iMoney主編孫運喜（Ricky）認為，此股值得留意，點擊看買賣策略。【按此速睇】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（附Time Code）（第二版︰加入文字內容） 今日 【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（附Time Code）（第二版︰加入文字內容） 港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64% 今日 港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64% 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 今日 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 今日 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 你可能感興趣 【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（附Time Code）（第二版︰加入文字內容） 今日 17:38 【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（附Time Code）（第二版︰加入文字內容） 港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64% 今日 16:18 港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64% 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 今日 14:34 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：贛鋒鋰業（01772） 2022/01/24 【潛力股精選】梁耀康：贛鋒鋰業（01772） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/01/21 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913） 2022/01/21 【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913） 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2022/01/20 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347） 2022/01/19 【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347） 中國 孫運喜 航空 出入境管制