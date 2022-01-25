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【潛力股精選】孫運喜：中國民航信息網站（00696）

股市 17:46 2022/01/25

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世衛早前更新指引，建議取消或放寬旅遊限制。市場亦憧憬各國通關，航空相關股份今日炒上。《ET講股通》主持iMoney主編孫運喜（Ricky）認為，此股值得留意，點擊看買賣策略。【按此速睇】

 

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

欄名 : 潛力股精選

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