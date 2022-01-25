【美元定存】美元定存息最高8.5厘 港銀趁儲局加息前搶吸美元

▲ 外圍戰雲密布，專家建議開立美元短存先避險。

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全球聚焦聯儲局於本港周四（1月27日）凌晨公布的議息結果，外電指，3月加息似成市場共識，今年共加4次，但港銀的美元定期存款息，早自去年11月儲局縮減買債時，已偷步猛加存息，單以上周計，3行再出手，包括交銀香港及上商調高定存息，招商永隆更一周3連加。昨天（24日）招商永隆及富邦再加6個月美元定存年息。專家指，過往儲局的加息周期較多是循序漸進，但今次似乎較急進，縮表收水兼加息或密集出台，遂令業界較審慎，先高息搶存早作備戰，況且，烏克蘭地緣政局突劇變，避險資金湧入美元，令美滙指數重上96大關，各界皆慎防流動性收緊而鬧美元荒，全方位作高度戒備。

此外，業界建議對美元有需要者先開立7天期美元定存，畢竟下周為農曆年長假，下周五（2月4日）立春日才復工，短存可方便閒資靈活進出，且高息選擇多，如中銀香港 （02388） 7天美元定存年息有5厘，南商及集友相同存期年息齊為6厘，滙豐（HSBC）更達8厘年息，但不及恒生 （00011） 同存期年息的8.5厘，該行於元旦開局勁加3厘至冠絕全城的高息王，以上限200萬港元計，7天速賺逾3000港元，但須扣除買賣差價的使費。

港元定存最高息5.8厘【下一頁】

另方面，低門檻也享特惠息，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank），7天美元定存年息有0.05厘，起存額為1000美元。工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）更允許1美元進場，跟大戶存15萬美元，7天美元定存齊享0.05厘年息。展望美元走向，上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，料美滙指數今年的高低區間介乎93至99。

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，聯儲局加息概率漸增，期貨市場預測年內4次加息，3月先加第一次。此外，市場對此輪加息周期次數，也迅速由之前的5次變成7次。加息預期強化下，美債收益率大幅上漲，美國10年期國債收益率一度觸及1.9厘。

謝棟銘又說，此輪美債收益率快速上升，並非通脹預期推動，反而主要是實際利率上升推動。名義利率和實際利率同時上升，衝擊股債等資產，尤其是一直受資金加持的納指，今年跌幅近10%，主因是實際利率的上升。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪