【銀行股】加息在即憧憬銀行加派息？　德勤：四分三受訪銀行有意

▲ 【銀行股】加息在即憧憬銀行派息？ 德勤：四分三受訪銀行有意

德勤（Deloitte）發布《2022年全球銀行業及資本市場展望》，指出持續超過2年的新冠疫情對銀行業形成挑戰，雖然今年的利率有機會上行，但相信短期內難以體現在銀行的淨息差上。而且，全球各地的銀行業復甦步伐並不平衡，但中國的銀行業實力則令人眼前一亮。《報告》又發現，9個主要市場中，有四分三的受訪銀行業高層預計在未來一年增派股息。

《報告》指，在2021年上半年，亞太及歐洲地區銀行繼續增加貸款損失儲備金，亞太地區首100間銀行的儲備金額高達1,250億美元；而歐洲首100間銀行亦增加250億美元的儲備金。相反，美國首100間銀行則在同一時期釋放出240億美元的貸款損失儲備金，加拿大情況亦都類似。

德勤：88%受訪銀行料今年營業收入會有增長 更積極考慮回購或加派息

展望今年及後期的行業發展，《報告》指即使利率可能上升，但短期低利率將會導致淨利息收入及淨息差持續承壓。反而，交易收入及收費業務增長的非利息收入回升趨勢可能更明顯，從而推升整體營業收入。

德勤針對9個針對市場的銀行業高層調查中發現，88%的受訪者預計，今年銀行的營業收入將會有所增加；同時有四分三的受訪者預計，會在未來一年增加股息，反映銀行更有可能以回購或加派息的方式推進資本分配計劃。德勤又預期，疫情的不確定性雖然仍存，但全球銀行的財務指標仍整體向好。

疫後工作模式轉變 近70%受訪者冀轉向混合工作模式

此外，疫情改變既有工作模式，德勤調查發現有近70%受訪者期望所在的機構，能夠轉向混合（Hybrid）辦公模式。《報告》建議，銀行必須平衡員工需求及客戶與市場需求，還有可能需要重新評估獎勵發放水平，包括薪酬水平；並可以通過開展有意義的活動更直接地重新評估在辦公室工作的理由。

德勤全球金融服務行業研究中心銀行及資本市場研究主任Val Srinivas指出，在歐洲，銀行業屬於受疫情衝擊影響最嚴重的行業之一，大多數銀行的盈利尚未恢復至疫情前水平；就亞太地區而言，中國銀行業實力持續增強、表現亮眼。他續指，許多東南亞國家的銀行資產質素問題導致亞太區整體飽受「K型」復甦的困擾。

德勤金融服務行業研究中心在2021年7月至8月期間，對全球銀行業及資本市場400名資深財務、運營、人才和技術，而且營業收入不低於10億美元的企業高層展開調查。

受訪者來自三大區域：北美（美國及加拿大）、歐洲（英國、法國、德國及瑞士）及亞太地區（澳洲、中國、日本）。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

相關文章：

【本港銀行】畢馬威：港銀貸款業務仍具韌力 吸引人才成銀行業首要任務

【新股IPO】中資快速時裝SHEIN傳重啟紐約上市 創辦人許仰天擬改國藉避中國收緊審查

【疫苗氣泡】高盛要求所有香港員工及訪客必須已接種兩劑疫苗 2月24日生效

【HSBC滙豐】滙豐挑戰55元關 美銀兩周內再上調滙豐目標價、潛在升幅近14%