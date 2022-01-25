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【港元拆息】港元拆息全線升　樓按相關1個月HIBOR連升8日

Hot Talk 16:59 2022/01/25

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港元拆息全線升，樓按相關1個月HIBOR連升8日。

港元拆息（HIBOR）全線升。與樓按相關的1個月HIBOR更已連升8日，今升至0.165厘，創今年高位。1個月HIBOR對上一次錄8連升，已是2020年12月。

一星期及兩星期亦拆息創今年高位，分別報0.12137厘及0.12946厘，後者四連升。至於3個月拆息更連升9日，續創1年高位。

表﹕港元拆息變幅

拆息 周二（厘） 周一（厘） 變幅（厘）
隔夜 0.08369 0.07524 +0.00845
1星期 0.12137 0.10714 +0.01423
2星期 0.12946 0.12756 +0.00190
1個月 0.16500 0.16458 +0.00042
2個月 0.21726 0.21458 +0.00268
3個月 0.30411 0.30083 +0.00328
6個月 0.45863 0.44119 +0.01744
12個月 0.66833 0.63786 +0.03047

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