【港元拆息】港元拆息全線升 樓按相關1個月HIBOR連升8日
Hot Talk 16:59 2022/01/25
港元拆息（HIBOR）全線升。與樓按相關的1個月HIBOR更已連升8日，今升至0.165厘，創今年高位。1個月HIBOR對上一次錄8連升，已是2020年12月。
一星期及兩星期亦拆息創今年高位，分別報0.12137厘及0.12946厘，後者四連升。至於3個月拆息更連升9日，續創1年高位。
表﹕港元拆息變幅
|拆息
|周二（厘）
|周一（厘）
|變幅（厘）
|隔夜
|0.08369
|0.07524
|+0.00845
|1星期
|0.12137
|0.10714
|+0.01423
|2星期
|0.12946
|0.12756
|+0.00190
|1個月
|0.16500
|0.16458
|+0.00042
|2個月
|0.21726
|0.21458
|+0.00268
|3個月
|0.30411
|0.30083
|+0.00328
|6個月
|0.45863
|0.44119
|+0.01744
|12個月
|0.66833
|0.63786
|+0.03047
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