【新常態】日本MOS Burger　設美食車業務推外賣商機

▲ 日本MOS Burger創業五十周年，首輛美食車「MOS50」將於1月底在東京營業。（日本MOS Burger 圖片）

日本MOS Burger五十周年，將開設美食車業務主打外賣，首輛美食車「MOS50」將於1月底在東京營業。

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香港MOS Burger於疫下生意仍逆市上升，日本MOS Burger亦迎接創業50周年，公司於當地推出記念美食車業務，首輛美食車「MOS50」會跟服裝店「青山洋服」合作，停泊於東京大田區分店的停車場內，預定1月29日開始營業。

爭取疫下外賣生意

受到新冠疫情影響，民眾對外賣食物需求增加，日本MOS Burger早在2020年8月於東京新宿區開設首間外賣專門店，2021年再於東京足立區擴充。今次推出美食車業務以圖更靈活地應對外賣需求，更方便消費者。

「MOS50」美食車目前選址「青山洋服」東京大田區分店旁，靠近住宅區及當地主要交通幹道「國道1號線」，並會檢討日後在不同活動會場等地方流動營業。美食車「MOS50」將提供跟本店不同的升級版本餐點，包括：「50th MOS漢堡」、「50th TERIYAKI漢堡」等，同時店員的制服亦會由「青山洋服」母公司「青山商事」設計縫製。

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責任編輯:王浩賢