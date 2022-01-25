【職場熱話】唔識Excel係大忌？ 打工仔抱怨畢業生缺基本常識 嘆能力差又不受教

每年都有剛出來社會工作的畢業生，若然他們工作效率、態度良好，定會受同事愛戴；反之則會惹來同事埋怨和閒話。近日有網民在「連登」討論區發文，指公司請了位剛畢業的新同事，既𣎴懂用 Excel，連基本電郵格式也不知道，又「唔聽教」，令他在網上大吐苦水。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司每年舉行頒獎禮 HR總監硬加1個名額 自己頒獎俾自己 被同事譏「面皮幾尺厚」【下一頁】

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有網民認為「蠢都唔緊要，態度差先惡頂」、「唔識都仲可以教，態度差先最攞命」。

亦有網民建議「未過試用期盡早請他離開，不要浪費大家時間」、指出「佢應該騎牛搵馬，求其做住先」。

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責任編輯：陸盈希