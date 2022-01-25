【疫後旅遊】Airbnb全球招募旅居主人　1歐元住意大利旅遊小鎮

▲ 旅宿平台Airbnb宣佈全球招募「1歐元房屋」計劃，獲選者可到意大利西西里島入住一年，房屋更可出租成為收入。（Airbnb 圖片）

旅宿平台 Airbnb 宣佈全球招募「1歐元房屋」計劃，獲選者將可到意大利西西里島入住一年，房屋更可出租成為收入。

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歐美預定採取「與病毒共存」政策，逐步恢復國際交流，並重振各地旅遊觀光事業。Airbnb的「1歐元房屋」於全球進行招募旅居主人，地點設定在意大利西西里島（Siciliy）的珊布卡（Sambuca），將會提供經過設計及布置的房源一年。獲選者將可以最多可攜帶 4 名旅伴同行（2 名成人和 2 名兒童），入住費僅1歐元，而且可以出租所住房源，獲取收入。

是次計劃是Airbnb與珊布卡當地政府合作，意欲推動後疫情時代的旅遊事業，為鄉郊社區帶來經濟收益。據了解供入住的房源位於珊布卡市中心，原為一幢當地傳統三層高老房屋， Airbnb 和意大利建築公司 Studio Didea 合作翻新。參加者可前往【官方網站】報名，2022 年 2 月 18 日截止。獲選者必須在 2022 年 6 月 30 日前抵達珊布卡，並居於當地至少連續 3 個月；在計劃期間需要在 Airbnb 上出租該房源的其中一間房間至少 9 個月。

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責任編輯:王浩賢