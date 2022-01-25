【電子支付】AlipayHK首推跨境派利是功能 同場加映七師傅限定專屬封面

壬寅虎年將至，但疫情肆虐阻礙大家拜年，AlipayHK特別推出全新的跨境利是服務，讓大家通過幾個簡單步驟，即可派發跨境利是予內地親友，而且過程毋須手續費。AlipayHK於農曆年期間亦會舉辦新年限定優惠活動，用戶有機會賺取高達1,488港元禮券及精選商戶福袋。用戶派發本地利是時，更可選擇「七師傅」的限定專屬封面，為利是加持祝福！

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AlipayHK近日推出「跨境利是功能」，用戶在AlipayHK透過四個步驟，即可以港幣輕鬆派發跨境利是。AlipayHK用戶只需在App內點擊「匯款」標誌，選擇「給內地親友派利是」，輸入收款姓名和內地支付寶賬號，即可派發跨境利是給內地親友，金額範圍可在人民幣50元至520元之間自由選擇。跨境利是支援即時換匯，毋須額外手續費。內地支付寶用戶收到跨境利是通知後，點擊打開跨境利是，即可收取款項至其內地支付寶預設的銀行賬戶。

四個步驟派發跨境利是

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由2月1日至2月15日農曆年期間，AlipayHK亦將會推出「勁賞派利是活動」，派利是次數最高的100位用戶，即獲888港元獎賞；向新用戶派利是最高亦可賺取600港元禮券。在推廣期內每次派本地或跨境利是，亦可獲得1個額外印花，最多可獲12個，每集齊3個印花，可兌換1款AlipayHK當月印花獎賞優惠。

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當派發本地利是時可以揀選利是封面，除了10款日常封面，以及9款AlipayHK吉祥物AliSa的節日專用封面外，AlipayHK今年更加邀請了七仙羽（七師傅），合作推出7款專屬封面，封面內容包括了最受網民喜愛的「師傅愛你」、「師傅乜都知，你想要利是」及「師傅祝福你」等。

即睇「七師傅」利是封面

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責任編輯：嚴浩文

