黃大仙祠年廿九頭炷香不對外開放 善信可於當晚在家中朝向獅子山方向 祈求大仙庇佑

每年新春期間，不少善信都會到黃大仙祠參拜及上頭炷香，祈求來年平安順遂。惟近日疫情嚴峻，嗇色園為保障入祠善信安全及配合政府防疫措施，原定年廿九晚舉行的頭炷香將不會開放予公眾人士參與。

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嗇色園指，黃大仙祠於年廿九（即1月31日）將會維持平日的日間開放時間，由早上7時半至下午4時半。於子夜舉行的頭炷香將不會開放予公眾參與，亦不設傳媒採訪，改由該園監院李耀輝（義覺）道長為主科，率董事會成員主持壬寅年祈福科儀，於子夜十二時正鐘鼓齊鳴二十四響，至心朝禮及上表，為全港市民善信祈福。

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壬寅年祈福科儀將會透過嗇色園Facebook專頁及YouTube頻道進行網上直播，本園邀請各善信安坐家中觀看，共祈福佑，大仙福澤廣披，有求必應。

善信可同步在家中朝向獅子山方向，心念獅子山下大仙祠黃大仙聖座，一同誠心上稟黃大仙師，祈求大仙庇佑。

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嗇色園亦已撰寫「善信啟稟文」，讓善信於子夜十二時正同步在家中上稟祈願。為方便市民，「善信啟稟文」將於年廿九晚前在各大報章、嗇色園網站及Facebook專頁刊登。

同時，黃大仙祠強烈呼籲善信盡快接種新冠疫苗，以保障健康。嗇色園又指，新春人多擠逼，鼓勵善信避免在人流高峰期時前來參神，或可透過黃大仙祠網站登記網上祈福或上表拜太歲，由道長代為誦經祈福。

前往網上祈福：請按此

黃大仙祠開放時間：

辛丑年年廿九（1月31日）開放時間

黃大仙祠：上午7時30分至下午4時30分

太歲元辰殿：全日暫停開放

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記者：陳詠妍