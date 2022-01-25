  • 21°C
香港時間 : 2022125日 (二) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】瑞信預告第4季提列43億港元訴訟撥備　料稅前維持盈虧平衡

股市 16:31 2022/01/25

分享：

瑞信預告第4季提列43億港元訴訟撥備　料稅前維持盈虧平衡

近年爆發出一連串備受矚目醜聞的瑞信周二發盈警，預告2021年第4季利潤將受到涉約5億瑞士法郎（約42.5億港元）訴訟撥備所影響，但部分期內涉約2.25 億瑞士法郎（約19億港元）的房地產銷售收益所抵消。瑞信預計，未扣除已宣布的約16億瑞士法郎（約136億港元）商譽減值費用下，該行第4季稅前收支平衡。

瑞信計劃於 2 月 10 日發布第四季度業績。瑞信提到，集團正就部分案件積極尋求和解因而產生訴訟撥備，案件主要與投資銀行業務的遺留訴訟事項有關。

大摩第四季盈利按年增9%勝預期　美國銀行多賺28%至70億美元，看【下一頁】

瑞信投資銀行和財富管理業務的交易收入下降

 

瑞信透露，其投資銀行和財富管理業務的交易收入下降，原因是季節性放緩以及2020年和2021年曾出現異常高交易量，但其後交易環境恢復到正常。

早前瑞信考慮到風險偏好下降，決家退出主經紀商業務，並將重心從投行轉向財富管理，為投資銀行部門預留了15億瑞士法郎的減值。瑞信預計核心財富管理業務也將受到交易放緩的打擊，淨新增資產略轉負。

去年初對冲基金Archegos爆倉事件，瑞士信貸慘重損失。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：

【美股業績】高盛股價曾跌33.7美元　上季盈利挫13%至39億美元　遜預期

【美股業績】摩根大通第四季賺104億美元按年跌14%　花旗少賺26%至32億美元

記者：李哲毅

美股 投資銀行 盈警

上一篇文章

【ET開市直擊】本周嘉賓預告 同您部署過肥年（1月24日-28日）

下一篇文章

【永利賣產】永利澳門母企擬售網上博彩業務　叫價僅去年估值6分之1？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌412點二萬四見支持　友邦、美團、小米齊跌3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌412點二萬四見支持　友邦、美團、小米齊跌3%（不斷更新）
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款