【美股業績】瑞信預告第4季提列43億港元訴訟撥備　料稅前維持盈虧平衡

▲ 瑞信預告第4季提列43億港元訴訟撥備 料稅前維持盈虧平衡

近年爆發出一連串備受矚目醜聞的瑞信周二發盈警，預告2021年第4季利潤將受到涉約5億瑞士法郎（約42.5億港元）訴訟撥備所影響，但部分期內涉約2.25 億瑞士法郎（約19億港元）的房地產銷售收益所抵消。瑞信預計，未扣除已宣布的約16億瑞士法郎（約136億港元）商譽減值費用下，該行第4季稅前收支平衡。

瑞信計劃於 2 月 10 日發布第四季度業績。瑞信提到，集團正就部分案件積極尋求和解因而產生訴訟撥備，案件主要與投資銀行業務的遺留訴訟事項有關。

瑞信投資銀行和財富管理業務的交易收入下降

瑞信透露，其投資銀行和財富管理業務的交易收入下降，原因是季節性放緩以及2020年和2021年曾出現異常高交易量，但其後交易環境恢復到正常。

早前瑞信考慮到風險偏好下降，決家退出主經紀商業務，並將重心從投行轉向財富管理，為投資銀行部門預留了15億瑞士法郎的減值。瑞信預計核心財富管理業務也將受到交易放緩的打擊，淨新增資產略轉負。

去年初對冲基金Archegos爆倉事件，瑞士信貸慘重損失。

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記者：李哲毅