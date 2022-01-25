【虛擬銀行】ZA Bank 推「千萬利是賀虎年」 最多可得 100 份獎賞

虛擬銀行ZA Bank推出新春活動「千萬利是賀虎年」，活動由即日起至2月14日期間進行，預留1,000萬元獎金池，與用戶送牛迎虎賀新歲。

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由即日起至 2022 年 2 月 14 日，用戶在 ZA Bank App 完成指定任務即可抽 1 款鬼馬老虎角色，並憑收集的角色參與瓜分獎賞。收集的角色款式越多，參加者可瓜分的獎賞份數越多，最多集齊 6 款老虎，可得到 100 份獎賞。總獎金金額亦會隨參加人數而增加，參加人數越多，金額將越大，最高可達 1,000 萬元。活動任務包括派利是、逗利是、推薦好友開戶等，用戶只需於活動期間登入 ZA Bank App，即可抽 1 次老虎。

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另外，「逗利是」為 ZA Bank 新增的電子利是功能，方便用戶向同為 ZA Bank 用戶的好友線上拜年。逗利是時，用戶可雙手拿著電話做出拜年動作，便可以切換祝福動畫，給新年增添一份滿滿的儀式感。另外，用戶還可以繼續體驗「入利是」、「派雙封」、「自選利是封」和「拆利是」等保留傳統精粹的 ZA Bank 電子利是功能，透過設計可愛的電子利是向親朋好友送上祝福。

除了讓用戶瓜分高達千萬獎金池，ZA Bank 還將於新春期間加碼推薦好友開戶優惠及「最勁抽」簽賬回贈。由即日起至 2 月 18 日：

好友使用 ZA Bank 用戶的邀請碼成功開立 ZA Bank 賬戶，並在開戶後 14 日內使用 ZA Card 在任何商戶消費 3 次，推薦人和被推薦人均可賺 228元 現金獎賞。獎賞無上限，推薦越多，獎賞越多，讓用戶與好友一齊實現「虎年易易發，齊賺 228元」。

用戶憑 ZA Card 消費並參與新春「最勁抽」，有機會贏888元大利是。

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責任編輯：羅浩濂