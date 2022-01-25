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【港元定存】港元定存最高息5.8厘 超高息選擇多

16:26 2022/01/25

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正當收爐在即，港股卻飽受內外夾擊，內有疫情惡化、外受政冶市所累，雖然分析一般相信在冬奧前，台海局勢不至於擦槍走火，但烏克蘭緊張局勢仍加劇，道指期貨今天（1月25日）暫開市轉跌，再拖累日韓台等亞太股市跌勢再現，港股慘變提款機，投資者爭相要錢不要貨。股友為免在送牛迎虎之際擔驚受怕，無謂博美股再有大奇迹日V彈，倒不如先找避風港，趁工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）昨晚突擊，推1個月4.01厘定存息，不妨轉吼港元定期存款，冀虎進金來保本賺息，當利市錢獎勵自已先「過肥年」。

誠然，市面超高息的港元定期存款選擇多，但玩法較另類，主要分3大花款，包括：（1）超短存：舉中銀香港 （02388） 為例，7天港元定存年息有4厘，恒生相同存期年息 （00011） 為5.5厘，集友年息更達5.8厘，3間大小行皆須先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息；（2）附帶條件多：富融玩突擊，要求存戶推薦好友以邀請碼開戶，可獲3.91厘加息券，令1個月年息有4.01厘，為相同存期第2大高息；（3）綑綁式服務：龍頭發鈔行另闢戰線，滙豐（HSBC）旗下交易薈，推1個月港元定存年息5厘，但指定理財戶須參加股票獎勵計劃，再做定期存款，存款方可獲額外加息。1個月港元拆息8連升，創1年最長升浪，今天報1.65厘，但同期定存動輒有4、5厘，牌面上同業鬥蝕息搶存，卻暗渡陳倉明蝕暗賺。

富融銀行推存款優惠【下一頁

此外，綜觀港元定存的高息榜，以集友的5.8厘年息居首，不過，比併賺息最多計，富融1個月年息4.01厘，存款上限5萬元，而每人最多獲10張加息券，該行明言最多賺息1620元。至於恒生7天港元定存享5.5厘年息，上限200萬港元，賺約2100元，但未扣除由外幣兌換港元的買賣差價。

而集友冠絕全城的7天港元定存年息有5.8厘，以500萬元封頂，追息族料速賺約5500元利息，同樣，若扣除換滙，實際落袋唯恐打折。另方面，滙豐1個月港元定存年息有5厘，股友須斥4000萬元炒賣，才允許以限額400萬元盡做定存，大戶期內穩袋逾1.6萬元利息，遂以賺息最多而奪冠。

那邊廂，比併其他存期，東亞 （00023） 以3個月港元定存年息1.88厘稱王，半年及1年期港元定存皆以富邦的0.85厘年息晉級冠軍。

*虎年港股玄學預測　玄學家林建華批算各板塊走勢*【按此即睇】 

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富融銀行 虛擬銀行 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 富邦銀行 集友銀行 港元 港元定期存款 定期存款

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